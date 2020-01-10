أوكرانيا تقول إيران تتعاون في التحقيق بشأن الطائرة المنكوبة

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستيكو اليوم الجمعة إن إيران تتعاون في التحقيق بشأن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية وإن كييف لا تستبعد إلى الآن أي تفسير لما حدث.

وقالت كندا ودول أخرى إن الطائرة أسقطها صاروخ إيراني ربما بالخطأ لكن بريستيكو كان أكثر حذرا وقال إن أوكرانيا ”لا تريد أن تخلص إلى نتائج الآن بشأن سبب التحطم.“

ومع ذلك قال رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني إيفان باكانوف إنه ”يضع تصورين في صدارة ترتيب الأولويات لما يمكن أن يكون سبب التحطم هما صاروخ أو إرهاب“.

وأضاف بريستيكو أن مكان تحليل الصندوقين الأسودين لا يزال محل نقاش لكن أوكرانيا تريد أن يتم تحليلهما في كييف.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي في طريقها من طهران إلى كييف، يوم الأربعاء فيما كانت إيران في حالة تأهب لمواجهة رد عسكري أمريكي محتمل بعد ساعات من إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية بالعراق.

وتنفي إيران أن تكون الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-800، أُسقطت بصاروخ كما ترفض إشارات إلى أن موقع تحطم الطائرة تم تجريفه.

وقال بريستيكو أيضا إنه لا يمكنه تأكيد أن هناك جرافات في الموقع.

وأشار إلى أن هناك تصورات كثيرة لما يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة التي لقى جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا حتفهم.

وقال بريستيكو في إفادة عبر التلفزيون في كييف: ”لا نرفض أيا من التصورات… نريد الوصول إلى الحقيقة“. وأضاف ”في الوقت الحاضر ليس لدينا سبب للقول إن السلطات الإيرانية لا تنسق خطواتها (معنا) أو لا تتفاعل بما يكفي مع أوكرانيا“.

وقبل ذلك قالت أوكرانيا إنها تدرس عدة أسباب محتملة لتحطم الطائرة من بينها هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو إرهاب.

وقال بريستيكو إنه تم حظر الرحلات الجوية الأوكرانية إلى إيران والعراق لحين الانتهاء من التحقيق. وأوضح أيضا إن الطائرة غيرت اتجاهها بعد وقوع حادث لكن من الصعب أن يقول ما سبب ذلك.