مجلة أمريكية: إيران ستسرع خطط إنتاج سلاح نووي بعد مقتل سليماني

توقعت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم الجمعة، أن تقوم إيران بتسريع خططها لإنتاج سلاح نووي ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بدعوى أن قصف قاعدتين أمريكيتين في العراق هذا الأسبوع لم يكن هو الرد الحقيقي والنهائي.

ورأت المجلة أن إطلاق صواريخ على أهداف الأمريكية في العراق دون تحقيق أي إصابة رد غير متكافئ كليا، ومعربة عن اعتقادها بأن الأمر لم ينته عند هذا الحد كما يظن البعض.

ولفتت المجلة إلى توقعات كثير من المراقبين باندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل سليماني، مشيرة إلى أن هؤلاء لم يأخذوا في الاعتبار بعض الحقائق، وهي أن القوى الصغرى عادة ما تكون حذرة في ردها على القوى الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لإيران.

وأشارت إلى أن إيران ”أدركت بأنها الهدف القادم بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، خاصة أن واشنطن لم تتوقف عن وصف العراق وإيران وكوريا الشمالية بمحور الشر، والدول المارقة“، مضيفة بأن التهديدات التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش ضد إيران دفعتها للإعراب عن استعدادها للتفاوض، إلا أن بوش رفض مبادراتها لأنه كان يسعى لتغيير النظام في طهران.

وقالت المجلة: ”ما ستفلعه إيران الآن هو أنها ستسارع إلى تطوير أسلحة نووية لأنها تعلمت مثلها مثل الكوريين الشماليين بأن واشنطن ستعاملها باحترام وحذر أكبر عندما تملك أسلحة رادعة.“

واضافت: ”السؤال إذًا، ما الذي ستفعله الولايات المتحدة في مثل هذه الحالة.. في حال قررت جمع قوة عسكرية كبيرة ونشرتها في المنطقة، ثم وجهت تحذيرا لإيران، وطلبت منها أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية ودعمها للإرهاب دون أن تسعى لتغيير النظام، فإن إيران قد توافق على التفاوض مع الأمريكيين لأنها فعلا تحترم القوة والتهديد بالقوة.“

ورأت المجلة أنه في حال قررت واشنطن عدم اتخاذ أي خطوة، وواصلت التوسل لإيران بالقبول بالتفاوض، فإن ذلك سيشجع طهران، وعندها ”ستواجه الولايات المتحدة ذلك الكابوس الذي تخشاه.“