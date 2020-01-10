إيران ترد على دعوة أمريكا لحوار غير مشروط

قال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ”مجيد تختي روانجي“، الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست مؤهلة للتفاوض، وذلك ردًا على إعلان واشنطن أنها ”مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة“.

وأشار روانجي في مقابلة نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، إلى أنه ”طالما بقي العداء الأمريكي تجاه الشعب الإيراني، فلا يمكن فهم التعاون والحوار مع إيران“.

وكان المسؤول الإيراني يتحدث عن رسالة ممثلة الحكومة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشأن التحضير لحوار غير مشروط مع إيران، مبينا أن ”الحكومة الأمريكية ليست مؤهلة لمحادثات بل معادية للأمة الإيرانية، وطالما استمر هذا العداء، فمن المستحيل فهم التعاون مع إيران“.

وأضاف: ”الولايات المتحدة إذا استأنفت عداءها، فإن إيران مستعدة لمزيد من العمل ضد الإجراءات الأمريكية“.

ونفى السفير الإيراني بالأمم المتحدة أن يكون وجود قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ببغداد الجمعة الماضي بهدف التخطيط لشن عمليات ضد القوات الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضي أنها تمكنت من اغتيال قاسم سليماني، الأمر الذي صاعد من التوتر والتهديدات في المنطقة بين طهران وواشنطن.

وكانت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، قالت في خطاب الأربعاء الماضي، موجهًا إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي: ”إننا على استعداد للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو تصعيد النظام الإيراني“.