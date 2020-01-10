ابنة سليماني تحمل السلاح أمام المصلين وتتوعد أمريكا (صور)

ظهرت زينب البنت الوحيدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني أمام المصلين في خطبة صلاة الجمعة بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد (مسقط رأس سليماني)، وهي تحمل بندقية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت زينب سليماني في كلمة لها قبل بدء صلاة الجمعة، إن ”قصة كربلاء (عام 61 هجرية) تكررت مجددا باغتيال والدي قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة في العراق“، مضيفة أن ”هناك الآلاف مثل سليماني على استعداد للانتقال إلى البيت الأبيض“، حسب قولها.

واعتبرت بنت القائد العسكري أن مقتل والدها كان في سبيل حماية إيران وشعبها وقائدها المرشد علي خامنئي، مشيرة إلى أن ”اغتيال والدها كشف للعالم كله من هو الشيطان الأكبر“.

وأضافت زينب سليماني في ثاني خطاب لها منذ اغتيال والدها: ”لقد اتخذت الولايات المتحدة أكبر وأغبى حركة في اغتيال والدي، لأن اغتياله لم يضعف إيران وجبهة المقاومة، بل أيقظ جميع طالبي الحرية والشباب في جميع أنحاء العالم“.

وكانت زينب سليماني قد ظهرت خلال تشييع جثمان والدها في العاصمة طهران يوم الإثنين الماضي، وهو أول ظهور لها أمام حشد كبير من الناس، حيث ألقت كلمة تحث فيها على أخذ الثأر لوالدها الراحل.

ومن غير المتعارف عليه في إيران، خاصة منذ ثورة عام 1979 أن تخطب أمراة بالمصلين وتدلي بمواقف سياسية، لكن هذا الأمر حصل مع اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.