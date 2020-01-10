ترامب يبعث رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده

قال تشونغ إيوي يونغ مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية؛ بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن، هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأمريكي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية، مضيفا أنه سلمها، أمس الخميس.

وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية: ”اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونغ أون، وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة“.

ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الـ8 من شهر يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبدا، وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاما، وفقا لسجلات الحكومة الأمريكية.

ولم يذكر تشونغ إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.