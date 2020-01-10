طالبان تسقط مروحية عسكرية والقوات الأفغانية تدمرها

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تدمير مروحية عسكرية، بعد هبوطها اضطراريا خلال عملية شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان الجمعة، أن مروحية عسكرية من طراز (Mİ-17)، اضطرت للهبوط في قضاء ”زيروك“ بعد وقت قصير من إقلاعها، بسبب عطل فني.

وأوضحت أنه تم إجلاء جميع طاقم المروحية بأمان، وتم تدمير المروحية لأنها في حالة غير قابلة للإصلاح.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم ”طالبان“ ذبيح الله مجاهد، عن مسؤوليتها عن إسقاط المروحية زاعما إلى مقتل من بداخلها.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مصرع طيارين اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية، في مدينة فراه غربي البلاد.