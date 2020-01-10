الخارجية الأمريكية توافق على بيع سنغافورة 12 مقاتلة F-35B‎

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على بيع سنغافورة 12 مقاتلة ”F-35B“ مقابل مليارين و750 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أكدت فيه أن الوزارة وافقت على بيع الطائرات مع معداتها في إطار المبيعات العسكرية الأجنبية.

وأوضح البيان أن الوزارة بعثت إشعارا إلى الكونغرس بخصوص موافقتها على بيع المقاتلات.

وأشار إلى أن حزمة المبيعات تتضمن محركا احتياطيا، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وحاسوب تحكم، وغيرها من المعدات.

وحتى تتم صفقة البيع، يجب على الكونغرس المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما.

والمقاتلة ”F-35B“ تمتلك خاصية الإقلاع والهبوط العمودي على المدى القصير.

وتصمم الولايات المتحدة بالتشارك مع 8 بلدان، مقاتلات إف-35، في 3 موديلات، أولها ”F-35A“ المصممة للهبوط التقليدي على المدرجات، و“F-35B“ المصممة للإقلاع والهبوط العمودي، و“F-35C“ المصصمة للهبوط والإقلاع على حاملات الطائرات.