فرنسا: إيران قد تملك سلاحا نوويا في غضون عام أو عامين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن إيران قد تمتلك أسلحة نووية في غضون عام أو عامين، إذا واصلت انتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وصرح لو دريان لإذاعة ”آر.تي.إل“: ”إذا واصلوا التحرر من قيود اتفاق فيينا فالرد هو نعم، في غضون فترة وجيزة بين عام وعامين يمكنهم امتلاك سلاح نووي وهذا ليس خيارا مطروحا“.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، لإيجاد سبل الحيلولة دون حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لعلمهم أن أي سوء تقدير من أي جانب قد يضع التكتل في مواجهة حرب وأزمة انتشار نووي.