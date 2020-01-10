الكنديون يبكون ضحايا الطائرة الأوكرانية (فيديو وصور)

نظم الكنديون وقفات على أضواء الشموع في عدة مدن يوم الخميس لتأبين 63 مواطنا قتلوا في حادث تحطم طائرة في إيران، وهو ما وصفه رئيس وزراء كندا بأنه ”مأساة صدمت العالم“.

ففي تورنتو حيث حضر حشد يضم أكثر من 100 شخص وقفة تأبين، لضحايا الحادث الذين كان من نصيب هذه المدينة منهم نحو عشرين شخصا كانوا مرتبطين بالسفر إلى أكبر مدينة في كندا ومن بينهم زوجان شابان وابنتهما الصغيرة إلى جانب معلمين وطلاب.

وفي ساحة البرلمان الكندي ”بارليامنت هيل“ في أوتاوا، رتب المعزون الشموع على الأرض على شكل قلب.

كما تجمع المعزون في مونتريال وهي موطن اثنين من المتزوجين حديثا من كيبيك كانا من بين أولئك الذين قتلوا في الحادث.

وفي مدينة إدمونتون في غرب كندا، تم التخطيط لإقامة نصب تذكاري يوم الأحد في منشأة رياضية.

وقتل ثلاثون شخصا من عاصمة ألبرتا وهم يمثلون نصف عدد القتلى من كندا تقريبا.

وفقدت جامعة ألبرتا وحدها 10 أشخاص لهم صلات بالمؤسسة، وزار خبراء نفسيون الحرم الجامعي يوم الخميس ووضع المعزون زهورا على باب مكتب أستاذ لقي مصرعه في الحادث.

وقتل أستاذان متزوجان وطالبان وخريج حديث وجميعهم من قسم الهندسة بالجامعة، في الحادث.

وكندا في حالة حداد منذ تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية يوم الأربعاء التي كانت متجهة إلى كييف من طهران، مما أودى بحياة 176 شخصا كانوا على متنها.

ويمثل هذا الحادث أكبر خسارة في الأرواح بين الكنديين منذ تفجير طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية عام 1985 فوق المحيط الأطلسي مما أسفر عن مقتل 268 شخصا من كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مستشهدا بمصادر استخباراتية أمس الخميس، إن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تم إسقاطها على الأرجح بصاروخ إيراني، وأن تدمير الطائرة ”ربما لم يكن مقصودا“، ونفت إيران ذلك.

ووقع الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية وعندما كان الإيرانيون في حالة تأهب قصوى لرد عسكري أمريكي.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: ”ما حدث بالأمس كان مأساة، وهي مأساة لم تصدم كندا فحسب بل العالم“ وأضاف أن 138 شخصا بين الذين كانوا على متن الطائرة كانوا مرتبطين بالسفر على رحلة متجهة إلى كندا.