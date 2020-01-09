مسؤول أمريكي: الجيش يدرس تعديلات بعدما ”فاجأته“ إيران بهجوم في العراق

قال مسؤول دفاعي أمريكي إن جيش بلده يدرس تعديلات محتملة في أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط بعدما ”فاجأت“ إيران قواتنا في العراق بهجوم صاروخي.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه ”كان من المتوقع لإيران أن تهاجم مواقع أمريكية في بلد آخر غير العراق حيث تعول طهران على بعض الحلفاء أصحاب النفوذ“.

وشنت طهران هجوما صاروخيا على قاعدتين بالعراق ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

ونشر الجيش الأمريكي دفاعات جوية من طراز باتريوت في مواقع أخرى بالشرق الأوسط لإسقاط أي صواريخ إيرانية، لكنه لا يملك تلك الإمكانات في قاعدة الأسد الجوية بالعراق التي استهدفها 11 صاروخا على الأقل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران يوم الأربعاء.