أوكرانيا تطلب ”إثباتات“ في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران

طلبت أوكرانيا، اليوم الخميس، من الغرب تقديم ”إثباتات“ تساعد في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان: ”من مصلحة بلادنا تبيان الحقيقة. لذلك نوجه نداء إلى شركاء أوكرانيا الغربيين: إن كان لديكم إثباتات تساعد التحقيق، نطلب منكم تقديمها لنا“.

إلى ذلك، طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، ”دعما غير مشروط“ للخبراء المكلفين بالتحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، فجر يوم الأربعاء في إيران.

وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة: أزهقت 176 روحا بريئة“، مضيفا: ”ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد.. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم“.