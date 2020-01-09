فيديو للحظة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني‎

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام صاروخ إيراني بطائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت الأربعاء الماضي، وهي من طراز ”بوينغ 737″؛ مما أسفر عن مصرع 176 شخصا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شريط الفيديو الذي تحققت منه يظهر صاروخًا إيرانيًا يصطدم بطائرة فوق باراند ، بالقرب من مطار طهران ، وهي المنطقة التي توقفت فيها طائرة الركاب الأوكرانية عن إرسال الإشارة قبل تحطمها يوم الأربعاء.

وقد حدث انفجار صغير عندما ضرب صاروخ الطائرة، لكن الطائرة لم تنفجر، بل واصلت التحليق لعدة دقائق وعادت نحو المطار، وأظهرت لقطات أخرى صدقتها التايمز أن الطائرة طارت باتجاه المطار مشتعلة قبل أن تنفجر وتحطمت بسرعة.