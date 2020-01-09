إيران تعلق على احتمالية سقوط ”الطائرة الأوكرانية“ بصاروخ

قال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران علي عابدزاده، اليوم الخميس، إن فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيدة كل البُعد عن الصحة، لافتا إلى عدم اعتراض طهران على تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر يوم الأربعاء، وانفجرت، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأضاف عابدزاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية: ”لقد كانت هناك عدة رحلات داخلية وخارجية في المجال الجوي الإيراني بالتزامن مع إقلاع الطائرة الأوكرانية وعلى نفس الارتفاع، ولهذا فإن شائعة تعرض الطائرة لصاروخ فهو بعيد كل البُعد عن الصحة بل وليس علميا ومنطقيا“.

ولفت إلى أن جميع المعلومات والتحقيقات حول سقوط الطائرة الأوكرانية سوف تُعلن بحضور جميع الدول وفقا لمقررات منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، وعلى جميع الدول التي قدمنا لها أي معلومات في حوادث سقوط طائرات أن تُجيبنا اليوم“.

ونوه مساعد وزير النقل الإيراني أن إيران وأوكرانيا لديهما الإمكانات اللازمة لإستخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، مضيفا: ”إذا كانت هناك حاجة لإجراءات فنية أكثر، فيمكننا أن نستعين بهذا في فرنسا على سبيل المثال أو أي دولة مثل ما شهدته بعض الكوارث الجوية المشابهة“.

وقال المسؤول الإيراني ردا على تقارير تحدثت عن رفض طهران تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية للولايات المتحدة: ”إن هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة، وإذا لم تكن هناك إمكانية لاستخراج المعلومات من الصندوق الأسود في داخل إيران فيُمكننا أن نقوم بهذا العمل في دول أخرى“، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس“.

وطرح مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة خلال رحلة انطلقت من العاصمة الإيرانية طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إنّ ”الطائرة ربما أصيبت بصاروخ أرض جو“.