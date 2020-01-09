مسؤولون أمريكيون: نظام الصواريخ الإيرانية هو من دمر الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشف مسؤول في البنتاغون ومسؤول مخابرات أمريكي رفيع ومسؤول مخابرات عراقي لمجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، أن الرحلة الأوكرانية التي تحطمت خارج العاصمة الإيرانية طهران، أصيبت بصاروخ إيراني مضاد للطائرات.

توقفت الرحلة 752 للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، وهي طائرة من طراز ”بوينغ 737-800″، في طريقها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران إلى مطار بوريسبيل الدولي في كييف، عن بث البيانات يوم الثلاثاء بعد دقائق فقط من الإقلاع، وبعد وقت قصير من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها في العراق.

ووفقا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، يُعتقد أن الطائرة قد أصيبت بصاروخ أرض جو من طراز ”Tor-M1“ روسي الصنع، والمعروف لدى الناتو باسم ”غونتليت“.

وصرح مسؤول في البنتاغون ومسؤول مخابرات أمريكي رفيع المستوى للمجلة، بأن تقييم البنتاغون هو أن الحادث كان عرضيا، وأنه من المحتمل أن يكون النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات كان نشطا في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته، والذي جاء ردا على مقتل قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الأسبوع الماضي من قِبل الولايات المتحدة.

من جانبها، رفضت القيادة المركزية الأمريكية التعليق على الأمر، ولم يرد مجلس الأمن القومي أو وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

يذكر أنه من بين الركاب الـ 176، الذين كانوا على متن الطائرة، كان 82 منهم إيرانيين و63 كنديين و11 من الأوكرانيين بما في ذلك 9 من أفراد الطاقم، إلى جانب 10 سويديين و7 أفغان و3 ألمانيين، لم ينج أحد.

وتم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة من قِبل وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية، والتي قالت إن جمعية الهلال الأحمر في البلاد أشارت إلى أن السبب الأولي للحادث بدا أنه نتيجة عطل فني، كما شاركت السفارة الأوكرانية في طهران هذا الرأي في بيان، ولكنها سحبته لاحقا، مع تحذير كييف بعدم استخلاص استنتاجات من التقييمات الأولية.

بدأت الصور في الانتشار يوم الأربعاء، وأظهرت ما يبدو كبقايا صاروخ ”Tor-M1″، والذي قيل إنه عُثر عليه في ضاحية جنوب غربي طهران.

وفي بيان يوم الخميس، صرح رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني ”أوليكسي دانيلوف“ أن التواصل مع نظام “ Tor“ الصاروخي كان من بين الأسباب المحتملة لتدمير الطائرة التي تبحث عنها أوكرانيا.

تتضمن الاحتمالات الأخرى وراء تدمير الطائرة الأوكرانية، وقوع تصادم مع طائرة مسيرة أو أي جسم طائر آخر، أو عطل فني أو هجوم إرهابي.

وفي اتصال نادر، تحدث وزير الخارجية الكندي ”فرانسوا فيليب شامباني“ مع نظيره الإيراني ”محمد جواد ظريف”، مؤكدا على ”ضرورة منح المسؤولين الكنديين إمكانية الوصول إلى إيران بسرعة لتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تحديد هوية المتوفين والمشاركة في التحقيق في الحادث“.

وقال شامبين إن ”كندا والكنديين لديهم العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها“.