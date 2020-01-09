 بنس: ترامب سيطلب من الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي‎ مع إيران – إرم نيوز‬‎

بنس: ترامب سيطلب من الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي‎ مع إيران

بنس: ترامب سيطلب من الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي‎ مع إيران

المصدر: الأناضول

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب، سيطلب من الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وأوضح بنس، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن ”الرئيس سيطلب من حلفائنا خلال الأيام القادمة الانضمام إلى الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي الكارثي“.

وأضاف: ”سيطالب الرئيس إيران بالتخلي عن تاريخها الطويل في نشر العنف الإرهابي، والتخلي عن طموحاتها النووية، والانضمام إلى أسرة الدول“.

وفي أيار مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

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