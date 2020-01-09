كندا: أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات عن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

أفاد بيان بأن وزير الخارجية الكندي أجرى اتصالًا نادرًا مع نظيره الإيراني للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق بتحطم طائرة للخطوط الأوكرانية، يوم الأربعاء، في إيران مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًا.

وبحسب البيان شدد الوزير على الحاجة إلى ”سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية، والمساعدة بتحديد هوية الضحايا، والمشاركة بالتحقيق في التحطم“

وأضاف الوزير:“لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة تحتاج للإجابة عنها“.

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من، مساء الأربعاء، لكن البيان صدر، اليوم الخميس، ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.