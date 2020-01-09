بينها الإصابة بصاروخ.. مسؤولون يفترضون 3 احتمالات لسبب سقوط الطائرة الأوكرانية فوق طهران

طرح مسؤولون أوكرانيون، الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة من طراز ”بوينغ 737″، التي كانت متجهة، أمس، من العاصمة الإيرانية طهران إلى كييف.

وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إنّ ”الطائرة ربما تعرضت لعمل إرهابي، أو أصيبت بصاروخ أرض جو“.

وأضاف أن السبب الثالث الذي قد يفسر تحطم الطائرة، هو تعرض محركها لانفجار إثر مشاكل فنية.

وفي وقت سابق، اليوم، كشف تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، أنّ الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في العاصمة الإيرانية طهران، بعد نشوب حريق بها ومواجهتها مشكلة.

وسقطت الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بوينغ 737″؛ مما أسفر عن مصرع 176 شخصا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وشدد مسؤولون إيرانيون، على أن الحادث وقع ”لأسباب فنية“، حسب وكالة ”فارس“. غير أن الخطوط الجوية الأوكرانية نفت وجود أعطال في الطائرة المنكوبة، مؤكدة أنها جديدة وتم فحصها قبل يومين.

وأمس، نقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس هيئة الطيران المدني، علي عابد زادة، أن بلاده ”لن تسلم الصندوق الأسود لشركة بوينغ الأمريكية المنتجة للطائرة“، مؤكدا أن الإجراءات الحالية تتمحور حول اختيار الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق، حتى يتم تحليل بياناته.