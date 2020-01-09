اجتماع القاهرة حول المتوسط يثير حفيظة تركيا

أثار اجتماع القاهرة الوزاري، الذي جمع وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر، حفيظة تركيا، التي أغضبها فيما يبدو مضمون البيان الصادر في ختام الاجتماع يوم أمس الأربعاء.

واتفق الوزراء المجتمعون على دعم مؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري، في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري عقب الاجتماع، إن الاتفاق الأخير بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ”مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاتفاق الصخيرات“ فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تركيا يمكنها أن تكون ”لاعبا مهما في شرق المتوسط، ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك إلا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة على المتوسط“.

لكن ما خرج به الاجتماع اعتبرته أنقرة اليوم الخميس في بيان للخارجية التركية ”مبنيا بالكامل على أطروحات غير واقعية“، معتبرة أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع الوفاق، متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان.

وزعم بيان الخارجية التركية أن نتائج اجتماع القاهرة أظهرت مجددا ”مدى صواب خطوات أنقرة في شرق المتوسط“، لكن أنقرة أكدت استعدادها للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء دولة قبرص (لا تعترف بها أنقرة)، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة تعاون وليس صراعا.