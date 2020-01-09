صورة مثيرة لترامب على موقع خامنئي

نشر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي صورة مثيرة للرئيس الأمريكي، وهي وجه بصفعة، مع تهديد للولايات المتحدة بأن الضربات الأخيرة لن تكون كافية، ولا بد من إخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وعلى صورة أخرى بلون العلم الأمريكي نشر موقع خامنئي مجموعة صواريخ موجهة إلى نجوم العلم الأمريكي، وكتب عليها الموقع بالنسخة العربية عنوان ”عين الأسد“، في إشارة إلى استهداف القاعدة الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية.

وكتب الموقع على صورة صفعة ترامب المنشورة على نسختي الموقع باللغة الإنجليزية والفارسية: ”تلقّوا ليلة البارحة صفعة [في عين الأسد]، لكن هكذا أعمال عسكريّة لن تكون كافية، ما يهمّ هو أنّه يجب إنهاء التواجد الأمريكي المسبّب للفساد في هذه المنطقة“.

وتتاقطع هذه اللغة التصعيدية من طهران مع ما هدد به صباح اليوم الخميس قائد بالحرس الثوري الإيراني، حيث قال إن واشنطن ستتعرض لـ”انتقام أشد قريبا“، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء التصريحات، عن القائد البارز عبد الله عراقي، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن إيران ”تتراجع“ فيما يبدو عقب الهجمات الصاروخية التي لم تلحق ضررا بالقوات الأمريكية في العراق.

وفي تقرير منفصل نقلت تسنيم عن نائب رئيس الحرس الثوري علي فدوي قوله إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية كانت بمثابة استعراض للقوة العسكرية وإن القوات الأمريكية ”لم تستطع أن تحرك ساكنا“.

وكان خطاب الرئيس الأمريكي يوم أمس الأربعاء تعليقا على الضربات الإيرانية على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق هادئا، وأعلن فيه عدم إصابة أي جندي أمريكي أو عراقي في الضربات، وقال إن ”إيران بدأت تتراجع، وهذا جيد“.