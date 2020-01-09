حداد جديد في إيران.. ارتفاع ضحايا التدافع في تشييع قاسم سليماني

أعلن محمد صابري، رئيس منظمة الطوارئ بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، الخميس، عن ارتفاع عدد الضحايا نتيجة التدافع الذي حصل الثلاثاء الماضي، في أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بالمحافظة.

وقال محمد صابري لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، إن ”عدد الضحايا بلغ 60 شخصا فيما يوجد هناك 21 شخصا في مستشفى كرمان يتلقون العلاج“، مضيفا أن ”هناك عشرة آخرين من الجرحى تم تقديم العلاج لهم ونقلوا إلى منازلهم بعد تحسن حالاتهم“.

وكشف صابري أن فتاة كانت في العناية المركزة من ضمن الجرحى توفّت، من أصل ثلاثة أشخاص مصابين بجروح، وبذلك بلغ عدد الضحايا 60 قتيلا.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، أن الخميس يوم حداد عام في البلاد على أرواح ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان قاسم سليماني، وضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت الولايات المتحدة اغتيال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، فيما قتِل معه أربعة من الضباط الإيرانيين الذين كانوا يرافقونه في سيارته، كما لقي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس مصرعه في الغارة.