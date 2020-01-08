واشنطن تفرض عقوبات على النائب الأول لرئيس جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على تابان دينق جاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان، في أحدث تحرك لواشنطن للضغط على الساسة في البلاد لتشكيل حكومة وحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن ”جاي“ نسق وأدار عمليتي القتل المزعومتين للسياسي المعارض أقري إدري ومحامي حقوق الإنسان دونق صموئيل لواك بغية تعزيز موقعه في الحكومة وترهيب المعارضين.

واعتبر نائب وزير الخزانة الأمريكي جوستين موزينيتش في البيان أن ”محاولة تابان دينق جاي لإسكات المعارضة تعرقل قدرة البلاد على تنفيذ اتفاق للسلام“.

وظل ”جاي“، وهو الحاكم السابق لمنطقة غنية بالنفط في جنوب السودان، لفترة طويلة شخصية حكومية مهيبة في البلاد متمتعا بعلاقات وثيقة مع الرئيس سلفا كير.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا دعا فيه قادة الحكومة والمعارضة إلى النأي بأنفسهم عن أولئك الذين يفسدون عملية السلام، وقال إن جاي تحرك بالنيابة عن كير ”لإحداث الانقسام وغرس بذور الريبة، وإطالة أمد الصراع في جنوب السودان، وإعاقة عملية المصالحة والسلام“.

واستهداف جاي بالعقوبات هو الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات أمريكية من هذا النوع؛ ففي الشهر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة اثنين من وزراء حكومة جنوب السودان على القائمة السوداء، بعد أيام من فرض عقوبات على خمسة مسؤولين على مستوى أدنى تقول إنهم مسؤولون عن القتل المحتمل للناشطين الحقوقيين في عام 2017.