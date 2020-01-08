مصادر لرويترز: إيران تعمدت عدم إصابة الجنود الأمريكيين بضرباتها في العراق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات قولها: إنه من المعتقد تعمد إيران تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين، خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق؛ ردا على قتل أمريكا للقائد العسكري قاسم سليماني.

وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها اليوم الأربعاء: إن من المعتقد أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأمريكية، للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران.

وذكر مصدر في واشنطن خلال الليل أن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين، في حين أحجم مسؤولون أمريكيون آخرون عن التعليق، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأضرار طفيفة.