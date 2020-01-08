مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية أفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن طيارين اثنين قُتلا اليوم الأربعاء، عندما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر طراز (إم.آي-35) في إقليم فراه غرب أفغانستان نتيجة عطل فني.

وقالت الوزارة في بيان: إن الطائرة المنكوبة كانت تنقل إمدادات لقوات الأمن الأفغانية في المنطقة.

وفي حادث منفصل قالت الوزارة: إن طائرة هليكوبتر من طراز (إم.آي-17) ”هبطت اضطراريا“ في إقليم بكتيا شرق البلاد نتيجة عطل فني أيضا، لكنها أضافت أن أحدا لم يصب بسوء في الحادث.

لكن متحدثا باسم الشرطة المحلية قال إن الطائرة طراز (إم.آي-17) تحطمت في أعقاب إقلاعها وإن عشرة أشخاص أصيبوا بجراح وبعضهم حالته حرجة.