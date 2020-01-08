تركيا وروسيا تطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد

دعت تركيا وروسيا، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير/ كانون الثاني وذلك بعد محادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وقالت أنقرة إنها سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني.

وفي بيان مشترك دعت تركيا وروسيا جميع الأطراف في ليبيا إلى ”إعلان وقف دائم لإطلاق النار مدعوما بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض وعودة حياة الناس اليومية في طرابلس وغيرها من المدن إلى طبيعتها“.

وفي سياق آخر، دعت تركيا وروسيا كلا من الولايات المتحدة وإيران، إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية وعدم تصعيد التوتر، وحذرتا من أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.