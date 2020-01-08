 وزير الدفاع الإيراني: خطوتنا التالية مرتبطة بالموقف الأمريكي‎ – إرم نيوز‬‎

وزير الدفاع الإيراني: خطوتنا التالية مرتبطة بالموقف الأمريكي‎

وزير الدفاع الإيراني: خطوتنا التالية مرتبطة بالموقف الأمريكي‎

المصدر: الأناضول

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع حكومي إن الخطوة التالية عقب استهداف بلاده قواعد عسكرية أمريكية في العراق، مرتبطة بموقف واشنطن.

وأضاف حاتمي، للصحفيين أن استهداف بلاده قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بعشرات الصواريخ، ”يظهر امتلاكها إرادة راسخة للانتقام“.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الصواريخ، الرد الأخير على الولايات المتحدة، قال حاتمي: ”إن الخطوة التالية لبلاده في هذا الخصوص، مرتبطة بموقف واشنطن“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق ”القدس“، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

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