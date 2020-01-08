”مجزرة “ إقالات في تركيا

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العشرات من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، في ما وصف بأنه ”مجزرة ”إدارية لم تعلن الحكومة عن أسبابها الحقيقية.

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم أمس موقعا باسم الرئيس أردوغان إنهاء خدمات 16 مسؤولا في وزارة الخزانة والمالية من سوية رؤساء الدوائر ونوابهم، بما فيها دائرة التنمية الإستراتيجية، مع عشرات آخرين في دوائر تتصل بالتنمية والتخطيط والضرائب.

ردود الفعل التركية الداخلية قرأت في الخطوة إقرارا من القيادة بالفشل في إدامة التنمية، واعترافا بأن التراجع الاقتصادي الذي بدأ أواسط عام 2018، بات يستدعي المراجعة الجذرية.

وتشمل قائمة ”التنظيفات“ نائب مدير دائرة الدخل في وزارة المالية مصطفى تشولاك، وايرغن ايشنلي نائب مدير دائرة الخصخصة، ومعمر تشولاك رئيس دائرة اللوتري في الوزارة.