ظريف يكشف عن رسالة إيرانية لأمريكا حول استهداف قاعدة عين الأسد

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران أرسلت للولايات المتحدة رسالة عن طريق دبلوماسي بطهران حول عملية استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق الجمعة الماضية.

وأضاف ظريف اليوم الأربعاء ردًا على سؤال صحفي حول تبادل طهران وواشنطن رسائل خلال الساعات الماضية ”لقد أرسلنا رسالة إلى الولايات المتحدة عن طريق مكتب رعاية مصالحهم في طهران فور تنفيذنا العملية“.

واعتبر ظريف ”أننا قمنا بإجراء مشروع وذلك بعدما استهدفت الجمهورية الإسلامية القاعدة العسكرية التي استهدفت القائد سليماني“ لافتًا إلى أن ”مواصلة طهران انتقامها من مقتل سليماني يكمن في إخراج جميع القوات الأمريكية من المنطقة“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”ايسنا“ الإيرانية للأنباء.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن أن الحرس الثوري أطلق 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في إشارة لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار العراقية.