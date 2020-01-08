بعد استهداف ”عين الأسد“.. خامنئي: صفعنا وجه أمريكا

قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن ما حدث الليلة الماضية، في إشارة لاستهداف الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار وقاعدة في أربيل عاصمة كردستان العراق، كان ”صفعة على وجه“ أمريكا‎، وإن مقتل سليماني يظهر أن الثورة الإيرانية حية.

وأكد خامنئي أنه يجب على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة، وأن الوجود الأمريكي فيها هو مصدر الفساد لافتًا إلى أن ‎أمريكا تحاول التخلص من حزب الله اللبناني لمساعدة إسرائيل.

وقال إن ”استئناف المحادثات النووية مع أمريكا سيمهد الطريق للهيمنة الأمريكية“.

وكان التلفزيون الإيراني قال إن إيران أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وقال الجيش الأمريكي إن منشأتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تعرضتا لهجوم في حوالي الساعة الـ 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

وقال مسؤولون إيرانيون، إن طهران لا تريد الحرب وإن الضربات ”أكملت“ ردها على مقتل سليماني يوم الجمعة. وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني، الذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تويتر، إنه يجري تقييم الإصابات والأضرار ولكن ”كل شيء على ما يرام“ وإنه سيلقي بيانا عن الوضع صباح الأربعاء.

وقال مصدر إن ”المؤشرات الأولية تظهر عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية“.. وامتنع مسؤولون أمريكيون عن التعليق.

وقال التلفزيون الإيراني إن 80 ”إرهابيا أمريكيا“ قُتلوا. وأضاف أن ”أضرارا جسيمة“ لحقت بطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري أمريكي. ولم يعرض أدلة تظهر كيف حصل على المعلومات.