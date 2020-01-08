اليابان تؤكد مضيها في نشر قوات بالشرق الأوسط لحماية سفنها‎

قالت اليابان اليوم الأربعاء إنها لن تتخلى عن خططها لنشر قواتها في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، حتى في ظل التوترات المتزايدة بعد مقتل قائد عسكري إيراني في هجوم أمريكي.

وأبلغ كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤتمرا صحفيا، أن مجلس الأمن القومي الياباني سيجتمع لبحث الوضع في المنطقة.

ولم يصدر قرار بعد بخصوص رحلة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان المزمعة في مطلع الأسبوع القادم.

وقال ”سنراقب الوضع عن كثب ثم نقرر“

وكان تلفزيون أساهي أورد في وقت سابق أن آبي سيلغي الجولة.

وحتى قبل تصاعد التوترات بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني، كانت اليابان في موقف دبلوماسي صعب، نظرا لعلاقاتها الودية مع كل من واشنطن وطهران.

وبدلا من الانضمام إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة الشحن البحري في المنطقة، ارتأت الحكومة اليابانية إطلاق عمليتها الأمنية الخاصة، حيث تعتزم بدء تسيير دوريات جوية خلال يناير.