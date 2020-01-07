 زوجة كارلوس غصن: مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي هدفها الانتقام – إرم نيوز‬‎

زوجة كارلوس غصن: مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي هدفها الانتقام

زوجة كارلوس غصن: مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي هدفها الانتقام

المصدر: رويترز

قالت زوجة كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات اليوم الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها في اليابان هدفها الانتقام بعد فرار زوجها من النظام القضائي الياباني ووصفت الخطوة بأنها تافهة.

وأضافت كارول غصن في مقابلة أجرتها معها صحيفة لو باريزيان الفرنسية في بيروت التي وصل إليها زوجها في وقت سابق هذا الشهر بعد فراره من اليابان ”ممثلو الادعاء اليابانيون يسعون للانتقام“.

وأردفت قائلة إن ممثلي الادعاء اليابانيين كانوا ”يأملون في ممارسة الضغط على زوجي“ قبل يوم من مؤتمره الصحفي المقرر في لبنان.

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