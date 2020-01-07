زوجة كارلوس غصن: مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي هدفها الانتقام

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قالت زوجة كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات اليوم الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها في اليابان هدفها الانتقام بعد فرار زوجها من النظام القضائي الياباني ووصفت الخطوة بأنها تافهة. وأضافت كارول غصن في مقابلة أجرتها معها صحيفة لو باريزيان الفرنسية في بيروت التي وصل إليها زوجها في وقت سابق هذا الشهر بعد فراره…