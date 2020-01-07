ترامب يتراجع عن تهديده بشأن استهداف المواقع الثقافية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية خلال الهجمات العسكرية، متراجعًا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.

وكان ترامب قد قال، السبت الماضي، إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعًا إيرانيًا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردًا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وأضاف ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية يعد انتهاكًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وأثار تهديده القلق حول العالم.