ترامب يتراجع عن تهديده بشأن استهداف المواقع الثقافية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية خلال الهجمات العسكرية، متراجعًا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.
وكان ترامب قد قال، السبت الماضي، إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعًا إيرانيًا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردًا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.
وأضاف ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية يعد انتهاكًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وأثار تهديده القلق حول العالم.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون ”أسوأ ما قد يحدث“ لهذا البلد، مشددًا على الخطر الذي تشكّله إيران.ومن البيت الأبيض أعلن ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن انسحاب الولايات المتحدة الآن سيكون ”أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق“، مضيفًا ”في توقيت معين سنخرج (…) لكن هذا التوقيت لم يحل بعد“.