المعارضة الإيرانية: هجوم على قاعدة لقوات الحرس في طهران (فيديو)‎

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية هجوم استهدفت قاعدة لقوات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، يوم الاثنين، بالتزامن مع مراسم تشييع قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بغارة أمريكية في العراق.

وذكر بيان لمنظمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخارج من خلال بيان عبر موقعها الرسمي، أن“شباب الانتفاضة هاجموا قاعدة تابعة لقوات الباسيج (التعبئة) التي تعمل تحت أمر قوات فيلق محمد رسول الله في شارع لويزان شمال العاصمة طهران”.

وأضاف البيان أن“قوات فيلق محمد رسول الله الذي يتولى حماية طهران، لعب دورًا حاسمًا بقتل المواطنين في طهران خلال انتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي“ التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين، فيما تحدثت تقارير صحفية الشهر الماضي عن مصرع 1500 متظاهر برصاص قوات الأمن.