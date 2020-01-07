روحاني في اتصال مع ماكرون: إيران لا ترغب بالحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أمن ومصالح أمريكا في المنطقة أصبحت مهددة، مؤكدًا أن إيران لا ترغب بالحرب.

وتأتي المكالمة، التي استمرت لمدة ساعة، في ظل تصاعد التهديدات والتوترات في المنطقة، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا بضربة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي، قرب العاصمة العراقية بغداد.

وأشار روحاني، بحسب بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأمريكا أن تفلت من تداعيات اغتيال الجنرال سليماني، وأن مسؤولية عواقب اغتياله تتحملها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن ”أمريكا ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة باغتيال سليماني“.

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن قلقه بشأن السلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن ما حدث يمكن أن يزيد التوترات غير المتوقعة، معربا عن أسفه إزاء الأحداث الأخيرة واستعداده للمساعدة في تخفيف التوترات.

وفي إشارة إلى أهمية الوساطة، أكد ماكرون أن ”فرنسا ستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي الدولي المهم، وتتوقع أن تتحرك إيران في هذا الاتجاه (أيضًا)“.

وفي السياق ذاته، كشف علي رضا معزي نائب رئيس الاتصالات والمعلومات في الرئاسة الإيرانية، أن ماكرون تحدث مع نظيره روحاني، لمدة ساعة واحدة، بشأن الأحداث الأخيرة وأمن المنطقة والخطوة الخامسة، التي اتخذتها طهران في خفض الاتفاق النووي.