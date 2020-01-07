خامنئي يمنح عائلة سليماني ”عباءة صلاة الليل“ لدفنه بها

كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد باقر قاليباف، أن المرشد الإيراني علي خامنئي منح أسرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، عباءة الصلاة الخاصة به لكي يُدفن بها.

وقال قاليباف عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”لقد منح خامنئي عباءة صلاة الليل خاصته، لكي يُدفن بها قاسم سليماني، فهذه العباءة قد صلى بها السيد لـ 14 عامًا“.

ولفت قاليباف إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها خامنئي عباءته الخاصة لأحد مسؤولي النظام لكي يُدفن بها، حيث منح قبل ذلك عباءة خاصة لأحمد كاظمي، وهو أحد قادة قوات الحرس الثوري، وقتل في حادث سقوط طائرة عام 2006.

أما عن مصير الخاتم الخاص بقاسم سليماني والذي كشف عن هوية جثته بعد مقتله في الغارة الأمريكية، فكشف قاليباف أن ”أسرته تحتفظ بالخاتم ومعه راية تحمل اسم الحسين (الإمام الثالث لدى الشيعة)، وكذلك رسالة موقعة من قادة ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله وعماد مغنية تمدح قاسم سليماني“.

پرچم حرم مطهر و تربیت سیدالشهدا(ع)، انگشتری که حاج قاسم با آن نماز شب می خواند، عبای نمازهای شب آقا و امضای شاهدانی من جمله حضرت آقا، سید حسن نصرالله و حاج عماد مغنیه که شهادت می‌دهند او #بنده_خوب_خدا بود. pic.twitter.com/Ry15MPyhHi — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) January 7, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية، بكاء المرشد علي خامنئي على قاسم سليماني أثناء إمامة صلاة الجنازة عليه، فيما توعد في تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس بشن انتقام قاس يستهدف المصالح الأمريكية، ردًا على إعلان الجيش الأمريكي مسؤوليته عن قتل سليماني.

من جانب آخر، كشف مسؤول محلي في إيران عن قرار حكومي بتسمية يوم 13 من شهر ”دي“ في التقويم الفارسي الموافق 3 كانون الثاني/ يناير ميلاديًا، بـ“ذكرى قاسم سليماني، تقديرًا لجهوده ودوره العسكري“ على حد قوله.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني، محمد آقاسي، تصريحات أعلن فيها عن قرار أصدره المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتسمية يوم 13 من شهر ”دي“ بذكرى مقتل قاسم سليماني.

وقُتل قاسم سليماني في غارة أمريكية نُفذت الجمعة الماضية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، إضافة إلى عدد من مرافقيه كان أبرزهم نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس.