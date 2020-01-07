تأجيل مراسم دفن قاسم سليماني بسبب تدافع المشيعين

أعلن مسؤول محلي في إيران، يوم الثلاثاء، عن تأجيل مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بسبب الازدحام والتدافع الشديدين خلال مراسم تشييعه بمدينة كرمان مسقط رأسه.

وقال رئيس ما يُسمى بلجنة تشييع جثمان قاسم سليماني في كرمان، مهدي صدفي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية: ”نظرا للازدحام الشعبي والتدافع فلا يوجد إمكانية لدفن سليماني وسوف يعلَن موعد مراسم دفنه لاحقا“.

وكشف صدفي، أن السيارة التي تحمل جثمان سليماني توقفت في الشارع المنتهي للمقبرة المقرر دفنه بها وفشلت في التحرك قدُما، نتيجة الازدحام والتدافع من قبل المواطنين المشيعين، ولهذا تم تأجيل مراسم الدفن إلى وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بسقوط عدد من القتلى والمصابين في حادث تدافع خلال جنازة قاسم سليماني في مدينة كرمان، فيما نفى مسؤولون محليون بأن يكون الحادث مفتعلا لاستهداف موكب التشييع.

وقتل قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وعدد آخر من العسكريين، في غارة أمريكية نُفذت يوم الجمعة الماضي، بالقرب من مطار بغداد الدولي.