مباحثات بريطانية فرنسية ألمانية في بروكسل بشأن مقتل سليماني

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب سيسافر إلى بروكسل يوم الثلاثاء، لإجراء مناقشات مع ألمانيا وفرنسا بشأن الأزمة الناتجة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الوزارة إن ”وزير الخارجية دومنيك راب سيسافر إلى بروكسل اليوم، لإجراء محادثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بعد مقتل سليماني، وكذلك تصاعد النزاع في ليبيا“.

وأضاف: ”سيجتمع الثلاثة لمناقشة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى جميعهم إلى منع التصعيد“.

وتابع: ”ستشمل المحادثات أيضا الاتفاق النووي، بعد أحدث إعلان من جانب إيران يوم الأحد، بتقليص المزيد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق“.