تدافع مشيعي قاسم سليماني في كرمان.. ومصرع العشرات (فيديو)

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بسقوط 32 قتيلا و190 مصابا في حادث تدافع خلال جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مسقط رأسه بمدينة كرمان.

وقال رئيس هيئة الإسعاف الإيرانية، بير حسين كوليفند، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: ”سقط عدد من المواطنين المشيعين لجثمان قائد فيلق القدس بمدينة كرمان، فيما أصيب عدد آخر وتم نقلهم إلى المراكز العلاجية بالمدينة“.

وأضاف: ”نبحث أبعاد هذه الحادثة وسوف نعلن عن التفاصيل للإعلام“.

ونفى مدير قوات الأمن بمحافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران، حميد شمس الديني، وجود عمل انتحاري استهدف المشيعين، مؤكدا أن ”السلطات شكلت لجنة لدراسة الأمر“.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمشاركة في جنازة سليماني، الذي قُتل في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي.