البرلمان الإيراني يخصص 200 مليون يورو لدعم فيلق القدس بعد مقتل سليماني

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، الثلاثاء، تخصيص 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية، لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري، عقب اغتيال قائده الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية فجر الجمعة الماضي، نفذتها الولايات المتحدة، قرب مطار بغداد الدولي.

وقال لاريجاني في جلسة برلمانية إنه ”تم تخصيص 200 مليون يورو لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري من صندوق التنمية الوطنية“.

ويشرف على هذا الصندوق المرشد علي خامنئي.

وأضاف لاريجاني أنه ”لم يتبق على انتهاء العام الإيراني سوى شهرين، وجرى تخصيص 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية لدعم فيلق القدس، وقد تم أخذ هذا المبلغ من المرشد علي خامنئي“.

وينتهي العام الإيراني في الـ 21 من مارس/ آذار المقبل.

وشدد لاريجاني على أن هذا المبلغ ”سيذهب لدعم فيلق القدس المسؤول عن دعم فصائلنا في جميع أنحاء المنطقة“.

وكان المرشد علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أعلن بعد ساعات من مقتل سليماني، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدا لقوة فيلق القدس.