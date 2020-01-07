إسرائيل تعلق على توجه إيران لصنع سلاح نووي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الثلاثاء، إن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران في سبيلها لصنع سلاح نووي بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن قيود على تخصيب اليورانيوم.

وأضاف الوزير لراديو إسرائيل ردا على سؤال بهذا الشأن ”من السابق لأوانه قول ذلك .. يجب أن ننتظر ونرى“.

وخلال اجتماع للحكومة، تحدث ينيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الأحد الماضي، عن تحويل بلاده إلى قوة نووية عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال: ”أهمية هذا المشروع هي أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية“، ثم تدارك زلة اللسان التي وقع فيها بسرعة مضيفا: ”قوة في مجال الطاقة“.