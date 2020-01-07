صحف عالمية: أمريكا تثير الحيرة بقتلها سليماني.. وروسيا قد تكون ”المستفيد الأكبر“

تحدثت الصحف العالمية يوم الثلاثاء عن عدة موضوعات مثيرة للاهتمام، بما في ذلك ما أثاره ترامب من حيرة بين قادة العالم بأمره بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والفرصة التي ستتاح لروسيا مع اضطرار الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق.

وتناولت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، كيف أثار قرار ترامب بقتل قاسم سليماني حيرة قادة العالم أجمع، بما في ذلك الحلفاء والأعداء على حد سواء حول ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه في المنطقة، وخطوته التالية.

عندما أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها قتلت اللواء قاسم سليماني، ترك تفسيرها للهجمة المحللين في حيرة، إذ قال مسؤولو الإدارة إن الغارة تهدف إلى ردع مزيد من الهجمات الإيرانية، ولكنهم قالوا -أيضا- إن الهجوم من المتوقع أن يثير هجمات شديدة من إيران تستدعي نشر البنتاغون لعدة آلاف إضافية من القوات في المنطقة.

وترك التناقض الواضح العديد من الخبراء يتساءلون عن الهدف المقصود من الضربة، والإستراتيجية الكامنة وراءها.

روسيا قد تكون المستفيد الأكبر من التوتر الناتج عن مقتل سليماني

أما صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، فقد سلطت الضوء على استفادة موسكو من الفوضى الناتجة عن مقتل سليماني.

وكان الروس من بين أكبر المنتقدين لأمر الرئيس ترامب بقتل القائد الإيراني البارز، إذ نددوا بالأمر باعتباره عملية اغتيال غير قانونية وقرارا يهدف لتهيئة الأجواء السياسية قبل عام من الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا ربما تكون من بين أكثر المستفيدين من مغادرة الولايات المتحدة للعراق، بقدر ما استفادت من أمر ترامب بسحب القوات من سوريا في الخريف الماضي.

وفي حديثه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن قتل اللواء قاسم سليماني من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بشكل خطير.

رئيسة الوزراء الفنلندية الجديدة تدعم خطة العمل لـ 4 أيام في الأسبوع

ركزت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، على إعلان رئيسة وزراء فنلندا الجديدة تأييدها لخفض أسبوع العمل إلى 4 أيام، إذ جادلت بأن التغيير سيتيح للناس قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم.

وتقود سانا مارين، وهي ديمقراطية اجتماعية، تولت السلطة في ديسمبر الماضي، ائتلافا واسعا يضم نواب الحزب الأخضر واليساريين والوسطيين.

في حين أن الفكرة لا تعد جزءا من سياسة حكومتها الائتلافية، إلا أن دعمها الأخير للحركة الجذرية يرجح أن تصبح فنلندا أحدث دولة تختبر تخفيض ساعات العمل.

كما اقترحت مارين (34 عاما)، والتي تعد أصغر زعيمة وطنية في العالم، أنه يمكن اعتماد خطة بديلة تتمثل في تخفيض يوم العمل القياسي إلى 6 ساعات بدلا من الـ 8 الحالية.

المحاكم الباكستانية تتحدى الجيش القوي

أما صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فاهتمت بمحاولة القضاء الباكستاني كبح نفوذ القوات المسلحة في البلاد، وهو تحد غير متوقع للجيش الذي وسع سلطته في السنوات الأخيرة وراء الكواليس.

وأدت سلسلة من الأحكام القضائية الأخيرة إلى مقاطعة فترة من النفوذ السياسي المتزايد للجيش بعد انتخابات عام 2018 لرئيس الوزراء عمران خان، الذي تدعمه القوات المسلحة، والإطاحة برئيس الوزراء السابق ”نواز شريف“ عام 2017.

وقال رشيد رضوي، المحامي الدستوري البارز والرئيس السابق لنقابة المحامين بالمحكمة العليا: ”تقدم المحكمة رسالة إلى القوات المسلحة مفادها أنها يجب أن تبقى ضمن الأركان الأربعة للدستور، إذ يجوز القول إن قانون الأحكام العرفية قد تم فرضه، وإذا لم توقف المحكمة العليا هذا الامر عند حده، فلن يتبقى شيء“.

ويعد الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن القضاء قد دعم الجيش طوال معظم تاريخ باكستان، بما في ذلك من خلال تقديس الانقلابات الماضية، ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الجيش قام بقمع المعارضة السياسية والإعلام والمجتمع المدني في باكستان في السنوات الأخيرة.