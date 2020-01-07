منظمة: إيرانيون أوقفوا واستجوبوا مطولا على الحدود الأمريكية

أكد عشرات الإيرانيين أو الأمريكيين من أصول إيرانية، الاثنين، أن شرطة الحدود الأمريكية أوقفتهم لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة، واستجوبتهم مطولا بشأن آرائهم السياسية بعد التوترات التي تسبب بها مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية استهدفته في بغداد فجر الجمعة.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ”كير“، المنظمة الأمريكية غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن المسلمين، إنه ساعد أكثر من 60 مسافرا أوقفوا في نهاية هذا الأسبوع على الحدود بين كندا وولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، حيث استجوبوا لساعات طويلة حول آرائهم السياسية.

وأكدت ”كير“ أن العديد من هؤلاء مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، لأن شرطة الحدود غير قادرة على توقيفهم لاستجوابهم.

ونقلت ”كير“ عن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قولها إنها ”أوقفت واستجوبت مع أسرتها لأكثر من 10 ساعات عند نقطة عبور في بلين (ولاية واشنطن) قبل أن يتم في نهاية المطاف إطلاق سراحها صباح الأحد“.

ووفقا للشابة، فإن أسرتها استوضحت من عناصر شرطة الحدود عن سبب توقيفهم واستجوابهم المطول لها، فكان جواب هؤلاء ”هذا ببساطة ليس الوقت الأنسب لكم“.

وقال ماسيه علي فولادي، مدير فرع ”كير“ في ولاية واشنطن إن ”هذه المعلومات مقلقة للغاية، وقد تشكل حالات احتجاز غير قانوني لمواطنين أمريكيين“.

لكن مسؤولي شرطة الحدود والجمارك نفوا هذه الاتهامات، مؤكدين أن أسباب التأخير الطويل عند المعابر الحدودية، هي زيادة حركة العبور في موسم العطلات، وعدم وجود ما يكفي من الموظفين لكون قسم منهم في إجازات بمناسبة الأعياد.

وشدد هؤلاء على أن عناصرهم لا يميزون بين المسافرين على أساس دينهم أو عرقهم أو أصلهم.

ونفى متحدث باسم شرطة الحدود والجمارك أن تكون الإدارة الأمريكية أصدرت توجيهات لمنع الأمريكيين من حملة الجنسية الإيرانية من دخول البلاد.

لكن عددا من النواب اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز صلاحياتها، من أبرزهم الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي، والذي بدوره أكد أن بعضا من سكان ولايته الذين صادف أنهم أمريكيون إيرانيون، احتجزوا على الحدود بين كندا والولايات المتحدة (…) من دون أيّ سبب آخر غير أصلهم؛ ما يثير ”مشاكل دستورية وأخلاقية“.

بدورها، عبّرت السناتور إليزابيث وارن، المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، في تغريدة على موقع تويتر عن ”قلقها العميق“ بسبب هذه المعلومات.