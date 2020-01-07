إيران.. تشييع جثمان سليماني في مسقط رأسه بمحافظة كرمان (فيديو)

بدأت صباح الثلاثاء، مراسم تشييع قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وعدد من رفاقه، في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، مسقط رأسه.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات وتجمعات لحشود كبيرة في محافظة كرمان، وهم يستقبلون جثمان قاسم سليماني بعدما وصلت طائرته صباح اليوم إلى مطار المحافظة.

*هنا سيرقد القائد والشهيد الأممي إلى الأبد ، في أحضان أرض طيبة ، بين رفاقه الشهداء في كرمان*???? pic.twitter.com/8H3Emkrzo7 — Ali (@Ali19453897) January 6, 2020

وفي سياق متصل قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”إيسنا“ الإصلاحية: ”سننتقم بشدة لاغتيال الجنرال سليماني.. الثأر سيكون قاسيا وحازما“.

ودعا اللواء حسين سلامي، الإيرانيين -الذين هتفوا عند وصوله إلى لحضور مراسم التشييع، وطالبوه بالثأر لقائد فيلق القدس الإيراني- إلى ضرورة التحلي بـ“الصبر“.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المراسم النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني اسحاق جهانغيري، حسب ما ذكر في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“.

???? هم‌اکنون در کرمان؛ سخنرانی سردار سلامی در مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید پورجعفری ????انتقام می گیریم#حاج_قاسم_سلیمانی#QasemSoleimani#انتقامی_سخت

فیلم از: شهاب‌الدین قیومی pic.twitter.com/wMN9f722sT — خبرگزاری مهر (@mehrnews_fa) January 7, 2020

ولقي قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مصرعه فجر الجمعة الماضي بغارة أمريكية لطائرة من دون طيار قرب العاصمة بغداد.