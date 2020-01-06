إسبر يعلق على تهديد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ردا على سؤال بشأن ضرب المواقع الثقافية الإيرانية، إن الجيش الأمريكي سيلتزم بقوانين الصراع المسلح.

ويعتبر ذلك أول تعليق رسمي أمريكي، بشأن تهديد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران تضمن التهديد باستهداف مواقع ثقافية في إيران.

وقال ترامب لصحفيين: ”نسمح لهم بقتل مواطنينا. نسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. نسمح لهم باستخدام قنابل لتفجير مواطنينا. ولا يحق لنا المس بمواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل“.

ونشأ الجدل بعد تغريدة توعد فيها ترامب باستهداف 52 موقعا في إيران إذا ردت الأخيرة عسكريا على قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة، في ضربة أمريكية، بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح الرئيس الأميركي، آنذاك، أن المواقع الـ52 تمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر العام 1979، محذرا من أن بعض هذه المواقع ”على مستوى عال جدا وبالغة الأهمية بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية“.