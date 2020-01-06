البنتاغون يخطط لتحريك 6 قاذفات B52 استعدادا لعمليات محتملة ضد إيران

أعلن مسؤول أمريكي أن البنتاغون يخطط لبدء إرسال 6 طائرات B-52 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، الاثنين.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية عن المسؤول (لم تسمه) أن الطائرات ستكون جاهزة لأي عمليات محتملة ضد إيران.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، اغتالت واشنطن قائد ”فيلق القدس“ الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة ”الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وفي اليوم التالي لحادث الاغتيال، هدّد ترامب بقصف 52 ”هدفا مهما“ لإيران (عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات) حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة.