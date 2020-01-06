”تطاول على المقدسات“.. إيران تعتقل 4 أشخاص بتهمة إهانة سليماني

اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم الإثنين، أربعة مواطنين في مدينة شهر رضا التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، بتهمة ”إهانة قاسم سليماني“ الذي لقي مصرعه بغارة أمريكية فجر الجمعة الماضي، قرب مطار بغداد الدولي في العراق.

وذكر موقع ”سينا خبر“ المحلي، أنه تم القبض على أربعة أشخاص بتهمة ”إهانة الجنرال قاسم سليماني“ في مدينة شهر رضا بمحافظة أصفهان.

ونقل الموقع عن أمير حسين رزاز زاده، المدعي العام لمدينة شهر رضا، قوله إنه تم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة إهانة قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة مؤخرا في العراق.

وحذر رزاز زاده مستخدمي الإنترنت في إيران من توخي الحذر بشأن تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قاسم سليماني، مؤكدا أن ”إهانة الأخير تعتبر تطاولا على المقدسات ويعاقب عليها القانون“.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحق رئيس تحرير وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ بتهمة إهانة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: إن ”السلطات القضائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس تحرير وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ بسبب نشره مقالا على موقع الوكالة أهان فيها الجنرال قاسم سليماني“.

وكانت الوكالة نشرت في موقعها الرسمي أن أسعار النفط ترتفع في الأسواق الدولية بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، لم تصف فيها الأخير بـ“الشهيد“.

واعتبرت وسائل الإعلام المتشددة في إيران وصف سليماني بـ“القتيل“ إهانة، مشيرة إلى أنه ”شهيد“، فيما سارعت الوكالة الإيرانية إلى حذف الخبر بعدما تلقت موجة انتقادات من الإيرانيين.

ووكالة خبر أون لاين تابعة وممولة من رئيس البرلمان علي لاريجاني ويرأس تحريرها الصحافي الإيراني ”حسين واحدي بور“.