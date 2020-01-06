نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن اغتيال الولايات المتحدة لقائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني ”عمل أمريكي لا يخصنا، ولا يجب جرنا إليه“.

جاء حديث نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، وفق ما أوردت القناة (13) الخاصة.

ونقلت القناة عن وزيرين حضرا الاجتماع قولهما: إن نتنياهو وافق أن يدلي الوزراء بتصريحات صحفية بشأن اغتيال سليماني، لكنه شدد عليهم أن يركزوا على ”الدعم الإسرائيلي للولايات المتحدة فقط“.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي أسفرت عن مقتل سليماني، إضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

كما أعلنت إسرائيل، الإثنين، التأهب في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم إلى مستوى واحد قبل المستوى الأعلى، تحسبا لهجمات انتقامية لمقتل سليماني، بحسب صحيفة ”إسرائيل اليوم“.