إيران منزعجة من موقف بريطانيا حيال أزمتها مع أمريكا

دعا دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، كل الأطراف المعنية لإيجاد حل دبلوماسي للتوتر الذي تصاعد بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير على يد الولايات المتحدة.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن بلاده منزعجة من موقف لندن.

وقال راب، في ختام اجتماع وزاري ترأسه رئيس الوزراء بوريس جونسون لبحث الأزمة، إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق اليوم الإثنين.

وتابع الوزير: ”الرسالة الرئيسية، التي نريد توصيلها إلى كل شركائنا الأوروبيين والأمريكيين.. وكذلك إلى الإيرانيين والعراقيين وكل من تأثر بهذه (الأزمة) في المنطقة، هي ضرورة نزع فتيل التوتر والتهدئة.. وأهمية إيجاد سبيل دبلوماسي لذلك“.

ولدى سؤاله عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، قال راب إن هذه المواقع محمية بموجب القانون الدولي وهو ما تتوقع بريطانيا احترامه.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في بيان عقب محادثاته مع دومينيك راب، إن ”أوروبا ترتكب أخطاء إستراتيجية ولا تفهم حقائق المنطقة“.

وتابع: ”أكدت للوزير أن الحكومة الأمريكية تتحمل بشدة أي توتر وانعدام للأمن في المنطقة، خاصة بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس“.