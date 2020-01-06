صحيفة عبرية: أمريكا تحذر من هجوم صاروخي محتمل على إسرائيل‎

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، مساء اليوم الإثنين، تحذيرات لمواطنيها في إسرائيل من إمكانية وقوع هجوم صاروخي محتمل على إسرائيل، بعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مقتل قائد ”فيلق القدس“ قاسم سليماني.

وقالت صحيفة ”معاريف الإسرائيلية: إن ”السفارة الأمريكية حذرت المواطنين الأمريكيين في إسرائيل من هجوم صاروخي محتمل“.

وطالبت السفارة رعاياها بالاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية في حال تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي، واتباع تعليمات السلامة وفقا لما هو متعارف عليه.

وتزايدت وتيرة التهديدات بين إيران وأمريكا بعد اغتيال قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن إيران قد تستخدم قوى تابعة لها في لبنان وقطاع غزة لاستهداف إسرائيل.