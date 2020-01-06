رئيس وزراء العراق يبحث مع السفير الأميركي وميركل تنفيذ انسحاب القوات الأجنبية

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ”أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة“.

وشدد البيان على ”خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة“.

وفي السياق نفسه تحدث عبد المهدي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن القرار نفسه بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقال مكتبه في بيان منفصل ”أعربت المستشارة الألمانية عن دعمها لأمن العراق واستقراره وأهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب“.

وأمس الأحد، قال عبدالمهدي إن حكومته تعمل على إعداد الخطوات القانونية والإجرائية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد ساعات من دعوة البرلمان الحكومة إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وتأتي التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية يوم الجمعة الماضي قرب مطار بغداد، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي ”في إطار الدفاع عن النفس“، في حين توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.