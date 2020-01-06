التلفزيون الإثيوبي يتوقع التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قريبا

توقع التلفزيون الإثيوبي الرسمي، الإثنين، التوصل لاتفاق وشيك مع القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، خلال اجتماع تستضيفه إثيوبيا الأسبوع الجاري، في آخر جولات المباحثات قبيل اجتماع تقييمي بواشنطن.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ”فانا“، في نسختها باللغة الإنجليزية: إن العاصمة أديس أبابا تشهد التئام الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا والسودان ومصر، يومي الأربعاء والخميس.

ويناقش الاجتماع ملء وتشغيل السد استكمالا لاجتماع الخرطوم الذي عقد الشهر الماضي.

وأوضحت الهيئة الإثيوبية أن ”اجتماع أديس أبابا، من المتوقع أن تتوصل فيه الدول الثلاث إلى اتفاق“.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث في واشنطن 15 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ لتقييم المباحثات.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بحلول اجتماع واشنطن، سيتم الاستناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ (الموقع بين الدول الثلاث) لعام 2015، وفق التلفزيون الإثيوبي.

وتنص المادة 10 على أن: ”تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية“.

وفي نصه كذلك: ”إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء“.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.